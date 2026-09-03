Суд оставил в силе взыскание с самокатчика 1,5 млн рублей за гибель нижегородки

Нижегородский областной суд оставил в силе решение о взыскании 1,5 млн руб. компенсации морального вреда за гибель пешехода, сбитого электросамокатом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

ДТП произошло в июле 2024 года на улице Березовской в Московском районе. Водитель самоката наехал на потерпевшую, которая впоследствии умерла в больнице, не приходя в сознание.

Супруг погибшей требовал с виновника 2 млн руб. Московский райсуд уменьшил эту сумму до 1,5 млн руб., с его решением согласилась и судебная коллегия областного суда.

Галина Шамберина