Нижегородцу присудили 1,3 млн рублей за гибель супруги от наезда самоката
Московский райсуд рассмотрел иск о взыскании компенсации морального вреда после гибели пенсионерки от наезда электросамоката. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.
В ведомстве уточнили, что нижегородец сбил пострадавшую на улице Березовской. Ее отвезли в больницу, где она скончалась от полученных травм. Вдовец погибшей обратился в прокуратуру, чтобы взыскать с виновника компенсацию морального вреда.
Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил выплатить семье погибшей 1,3 млн руб.