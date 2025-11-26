Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нижегородцу присудили 1,3 млн рублей за гибель супруги от наезда самоката

Московский райсуд рассмотрел иск о взыскании компенсации морального вреда после гибели пенсионерки от наезда электросамоката. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что нижегородец сбил пострадавшую на улице Березовской. Ее отвезли в больницу, где она скончалась от полученных травм. Вдовец погибшей обратился в прокуратуру, чтобы взыскать с виновника компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил выплатить семье погибшей 1,3 млн руб.

Владимир Зубарев