Два человека погибли, 16 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 140 раз. В Белгородском и Грайворонском округах погибли два мирных жителя. Еще 16 человек пострадали в Белгороде, Белгородском, Ракитянском и Шебекинском округах. Состояние двоих оценивается как тяжелое, у остальных — средней степени тяжести. Информацию об этом предоставил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Удары за минувшие сутки были нанесены по 14 муниципалитетам: Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам. Сбиты и подавлены 143 БПЛА. Зафиксировано девять обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Столько же раз ВСУ сбрасывали взрывные устройства с беспилотников.

По данным Министерства обороны, в ночь на 2 сентября над Россией ликвидировали 130 БПЛА. В Черноземье, за исключением Белгородской области, их уничтожили в Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областях.

Сутками ранее Белгородская область подверглась 154 атакам ВСУ. В итоге один человек погиб, еще 16 пострадали, включая ребенка.

Кабира Гасанова