Протяженность велодорожек в Челябинске занимает 3% длины городских трасс

На август 2026 года протяженность велодорожек в Челябинске составляет 33,4 км. Это 2,9% от общей длины автомобильных трасс и тротуаров в городе, говорится в исследовании сервиса 2ГИС.

Мегаполисом с самой большой долей велодорожек в системе автомобильных и пешеходных трасс стал Екатеринбург. Здесь велосипедистам для езды предоставлено 116,3 км, или 7% от общей длины городских дорог. В топ-3 также попали Москва (640,9 км; 6,9%) и Красноярск (44,5 км; 4,9%). Челябинск находится в этом списке на 12-м месте.

Примечательно, что за последние 12 месяцев в столице Южного Урала сократилось количество веломагазинов на 27,5%. При этом число точек ремонта этих транспортных средств и их проката выросло на 10,5% и 32,4% соответственно.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае этого года администрация Челябинска утвердила стратегию развития инфраструктуры велосипедов и самокатов до 2035 года. Планируемая протяженность дорожек для таких видов транспорта к концу срока составляет 114,5 км.

Виталина Ярховска