Протяженность велосипедных дорожек в Челябинске к 2035 году может достичь 114 км

Администрация Челябинска утвердила стратегию развития инфраструктуры велосипедов и самокатов до 2035 года. Планируемая протяженность дорожек для таких видов транспорта к концу срока составляет 114,5 км, следует из распоряжения мэрии.

Стратегия предполагает развитие комплексной сети для передвижения на велосипедах и самокатах по всему Челябинску. Основными принципами формирования инфраструктуры указаны безопасность, прямолинейность, связность, непрерывность и комфортность. На данный момент в городе есть 24 разрозненные велодорожки общей протяженностью 20,4 км. В этом году собираются оборудовать еще пять таких «выделенок». К 2035 году ожидается, что в Челябинске будет 85 велодорожек протяженностью 114,5 км. После этого работа по развитию инфраструктуры продолжится.

Виталина Ярховска