На дебаты на телевидении в Удмуртии вновь пришел только один кандидат

Этим утром на дебаты на телеканале «Моя Удмуртия» пришел только один кандидат. На них выступила председатель партии «Яблоко» в Удмуртии Ия Боронина. Трансляция велась в сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По постановлению избиркома республики, на дебаты, помимо представителя «Яблока», должны были прийти кандидаты от «Единой России», ЛДПР и «Зеленых». Эфирное время оппонентов досталось госпоже Борониной.

Отметим, что это не первый раз, когда на дебаты на телевидении в Удмуртии приходит один кандидат. 1 сентября на «Россия 1» и «Россия 24» в Удмуртии присутствовали только представители КПРФ.