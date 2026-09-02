Только один кандидат пришел на дебаты на ТВ в Удмуртии перед выборами в Госдуму

Только один кандидат пришел на дебаты на ГТРК «Удмуртия» («Россия 1») в преддверии выборов в Госдуму. На них явился председатель рескома КПРФ, депутат гордумы Ижевска Иван Гвоздак. Кадрами поделились в реготделении партии.

Дебаты проходили утром 1 сентября. Помимо представителей КПРФ, на них ожидались кандидаты от «Единой России», «Новых людей» и «Зеленых». В итоге все эфирное время ушло Ивану Гвоздаку.

Следом на ГТРК («Россия 24») прошли еще одни дебаты. На них были заявлены представители тех же партий. Пришел только депутат Госсовета Удмуртии от КПРФ Юрий Балахонцев.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате не поменяется — 450 мандатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.