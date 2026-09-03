Выходец из Росгвардии Соковиков возглавил фонд «Защитники Отечества» в Удмуртии

Бывший начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Удмуртии, полковник полиции в отставке Юрий Соковиков занял должность руководителя регионального филиала госфонда «Защитники Отечества». Вчера он встретился с врио главы Удмуртии Ольгой Абрамовой, сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление Росгвардии по Удмуртии Фото: управление Росгвардии по Удмуртии

«Нам важно, чтобы в структуре фонда “Защитники Отечества” объединялись все компании, общественные фонды, люди для того, чтобы вырабатывать единые подходы в работе с участниками СВО и особенно с их семьями»,— отметила госпожа Абрамова.

Юрий Соковиков родился в 1977 году в Ижевске. С 1996 года работал в органах внутренних дел. В 2000 году закончил Московский юридический институт МВД России. В 2013-2021 годах был начальником отдела организации объектов, подлежащих обязательной охране ведомства. Позднее он возглавил управление вневедомственной охраны нацгвардии в регионе.

На посту руководителя «Защитников Отечества» он сменил Максима Шумихина, который в марте стал уполномоченным по правам человека в Удмуртии.