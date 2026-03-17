Госсовет УР утвердил Максима Шумихина на пост уполномоченного по правам человека

Госсовет Удмуртии утвердил Максима Шумихина на пост уполномоченного по правам человека в республике. Его кандидатуру поддержали депутаты Госсовета региона.

Максим Шумихин родился 6 марта 1973 года. Учился в УдГУ на филологическом факультете. С 1996 по 2005 работал корреспондентом на ГТРК «Удмуртия», с 2005 по 2010 был шеф-редактором на ТРК «Удмуртия», с 2010 года работал помощником президента республики.

С 2017 по 2021 годы работал руководителем Секретариата Главы Удмуртии, а также занимал должность заместителя руководителя данного секретариата. В 2022 году он занимал пост заместителя руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртии, а в 2021 году был директором БУ УР «Дом дружбы народов». с 2023 года занимал должность руководителя филиала фонда «Защитники Отечества».

Напомним, должность уполномоченного по правам человека с 2021 года занимал Виктор Кушко.

Анастасия Лопатина