Вагоны ждут перезагрузки

Из тройки крупнейших железнодорожных операторов показал рост перевозки в первом квартале только «Атлант», увеличивший парк на 60 тыс. вагонов, тогда как Первая грузовая компания (ПГК) и Федеральная грузовая компания (ФГК) сократили показатели. На рынок давит снижение грузовой базы и профицит парка. Аналитики отмечают, что в отрасли есть предпосылки к консолидации, но ей мешает обвал стоимости операторского бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Объем перевозки десяти крупнейших железнодорожных операторов в первом квартале 2026 года вырос на 2% год к году, до 168,6 млн тонн, следует из рейтинга INFOLine Rail Russia Top. Совокупная перевозка топ-3 игроков увеличилась на 16%, до 70,7 млн тонн, за счет увеличения почти в 2,8 раза, до 24,5 млн тонн, показателя «Атланта». В первом квартале компания поднялась на третье место с восьмого по объему перевозок и с четвертой на третью строчку в общем рейтинге.

Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов России за первый квартал 2026 года Выйти из полноэкранного режима Место в целом по перевозкам по грузообороту по количеству вагонов в собственности в управлении ПГК 1 1 1 3 3 ФГК 2 5 7 1 1 «Атлант» 3 3 2 2 2 НТК 4 2 3 6 4 «Трансойл» 5 4 6 5 8 Globaltrans 6 7 8 4 6 «Деметра-Холдинг» 7 9 11 7 7 «Модум-Транс» 8 6 4 12 5 «Уголь-Транс» 9 8 5 10 12 «Трансконтейнер» 10 13 9 8 10 «Газпромтранс» 11 14 14 14 11 RailGo 12 16 16 9 9 «ЛУКОЙЛ-Транс» 13 15 19 н/д 15 «Нефтетранссервис» 14 12 13 11 12 «Новотранс» 15 10 10 13 10 «Первый промышленный оператор» 16 11 20 15 11 «Транспортные технологии» 17 18 21 18 18 «Урал Логистика» 18 22 24 16 22 НХТК 19 24 26 26 24 «ТалТЭК Транс» 20 23 18 29 23 Открыть в новом окне Источник: Infoline Rail Russia Top.

Лидер рейтинга — ПГК — в первом квартале сократила перевозки на 4,3% год к году, до 30,6 млн тонн, занимающая второе место ФГК (принадлежит ОАО РЖД) — на 22,4%, до 15,6 млн тонн. Самое сильное снижение среди десяти крупнейших игроков показал «Деметра-Холдинг» — на 55,1% год к году, до 7,2 млн тонн, по оценкам INFOLine. Как напоминают аналитики, в 2025 году «Деметра-Холдинг» продал «Атланту» оставшиеся 49% компании «ТрансЛес» (7,1 тыс. лесовозных платформ) в дополнение к ранее проданному 51%, а также 100% Грузовой компании с 38,6 тыс. вагонов.

Общий объем железнодорожных перевозок в первом квартале сократился на 3,1%, до 296,1 млн тонн.

Таким образом, по подсчетам аналитиков, доля десяти крупнейших операторов в общем показателе выросла с 54,5% до 57,2%, а доля топ-3 — с 24,9% до 25,3%.

В «Атланте» заявили, что выход в тройку рейтинга стал результатом увеличения парка в 2025 году на 60 тыс. единиц, до 110 тыс. вагонов. Ключевыми факторами роста стали приобретения долей в «ТрансЛесе» и Грузовой компании, а также привлечение дополнительного парка в аренду. В «Атланте» отметили, что смогли нарастить объемы перевозок, укрепить позиции на рынке и расширить сотрудничество с клиентами, несмотря на снижение грузовой базы в ряде сегментов и профицит вагонного парка.

Гендиректор ФГК Дмитрий Мурев говорит, что в рамках адаптации к негативным макроэкономическим факторам компания увеличила долю сервисных контрактов, в том числе с крупными производителями нерудных стройматериалов и угольщиками. Доля социально значимых грузов в портфеле ФГК остается на уровне 55–60%. В планах ФГК на второй квартал — обеспечить регулярность контейнерных отправок на рейсе Шушары—Хабаровск-2—Шушары, реализовать контейнерный сервис на маршруте Шушары—Забайкальск—Шушары, задействовать парк полувагонов для вывоза контейнеров с Дальнего Востока и т. д. Во втором квартале, по словам Дмитрия Мурева, ФГК намерена увеличить перевозки по сравнению с первым на 15%.

Источник “Ъ” среди крупнейших игроков отмечает, что во втором квартале началось умеренное восстановление ставок оперирования, но во многом это связано с тем, что операторы практически исчерпали возможности снижения затрат на содержание и ремонт.

«Снижается объем коммерчески пригодного парка на сети из-за роста неисправных вагонов и отставленного подвижного состава. В результате профицит парка постепенно сокращается, создавая предпосылки для восстановления ставок оперирования»,— поясняет собеседник “Ъ”. Одним из ключевых резервов повышения эффективности, отмечает он, остается ускорение оборота вагонов и сокращение простоев. По его словам, пока рано говорить о формировании устойчивого роста, но реализация этих мер поможет оздоровлению рыночного баланса.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров констатирует, что операторский рынок вошел в длительный период выживания. Объем перевозок на сети, по его словам, хотя и перестал снижаться, но устойчивого роста также не демонстрирует. Крепкий рубль и растущая нестабильность в сегменте нефтегрузов создают проблемы для ориентированных на экспорт отраслей, и операторы наращивают убытки. В 2026 году, продолжает эксперт, ключевым вопросом становится сохранение финансовой устойчивости и здесь возможны две стратегии: резкое увеличение объема отставленного парка, как делает ФГК, или активное завоевание рынка, как делает «Модум-Транс». Как считает господин Бурмистров, создаются серьезные предпосылки к консолидации, но ей препятствует обвал стоимости активов. Падение цены новых вагонов на 35–40% с пиковых уровней 2024 года до 3,7–3,8 млн руб. за типовые полувагоны и до 4,6–4,8 млн руб. за нефтебензиновые цистерны и удорожание капремонтов привели к дисконтированию стоимости всего парка, а портфели сервисных контрактов обесценились из-за низкой платежной дисциплины заказчиков и тяготения грузоотправителей к спотовому рынку, где демпингуют многие игроки с простаивающим парком. Ухудшение финансовых показателей и убытки, которые несут большинство операторов, привели к тому, что стоимость операторского бизнеса оказалась на минимуме, заключает Михаил Бурмистров.

Наталья Скорлыгина, Анатолий Костырев