Минфин назвал число компаний, которые можно вывести на рынок

Осталось три-четыре крупные федеральные компании, акции которых можно продать, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, пора выводить на рынок активы, «спрятанные в регионах».

«В принципе, не так уж много осталось: я называю то три, то четыре компании, где у нас доля такая, где она могла быть еще уменьшена, и мы могли бы выйти на рынок»,— рассказал замминистра на сессии Восточного экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

Как считает господин Моисеев, фондовый рынок представляет собой единственный существенный источник привлечения инвестиций в региональные экономики. Но чтобы этот источник заработал, необходимы изменения в нормативной базе, уточнил замминистра.

«Надо попробовать будет сформулировать в рамках какого-нибудь пилота о том, как действительно дать больше полномочий регионам... Вряд ли это легко пойдет, но я думаю, что пилотный проект как раз на примере республики Саха мог бы быть реализован»,— добавил Алексей Моисеев.

Президент Владимир Путин в 2024 году распорядился, чтобы капитализация фондового рынка России к 2030 году выросла не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году — до 75% ВВП. В декабре 2025-го господин Путин поручил правительству подготовить программу первичных и вторичных размещений акций компаний с госучастием. Он говорил, что у российского фондового рынка есть пространство для роста и новых размещений акций.