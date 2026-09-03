Генпрокуратура разработала модуль для контроля реализации инвестпроектов
Генпрокуратура завершает разработку программного модуля, который поможет отслеживать взаимодействие инвесторов с органами власти. Его будут использовать при реализации проектов по более 170 направлениям, заявил генпрокурор Александр Гуцан.
В тестовом режиме модуль запустят в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, рассказал господин Гуцан. Среди прочего ведомство будет отслеживать законность контрольно-надзорных мероприятий, уровень административного давления, а также судебные разбирательства и исполнительные производства. Особое внимание уделят контролю за оказанием инвесторам «публично-значимых услуг и функций».
«На сегодня мы завершаем разработку соответствующего программного модуля, который будет развернут в прокуратурах всех регионов»,— сообщил генпрокурор на сессии «Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны» во время Восточного экономического форума.
На ПМЭФ в июне Александр Гуцан сообщил, что ведомство инициировало разработку системы единого учета неналоговых платежей, которая должна повысить прозрачность механизма начисления взносов для бизнеса. Также предложено закрепить за каждым масштабным инвестиционным проектом конкретного прокурора. Подобный опыт уже используется в Казахстане.
Подробности — в материале «Ъ» «Надзор, еще надзор».
Смысл модуля — превратить прокурорский надзор за инвестпроектом из реакции на уже возникшее нарушение в сопровождение по этапам. Закрепленный за проектом прокурор сможет в режиме реального времени видеть его движение от земельного участка и подключения к инфраструктуре до выпуска продукции; замысел в том, чтобы раньше выявлять нарушения, способные затруднить реализацию, и обеспечивать инвестору более предсказуемую правовую среду.
Такая конструкция опирается на уже применявшийся в 2022 году подход: после прокурорских проверок конкретным инвесторам предоставляли земельные участки, разрешительные документы и предусмотренные льготы, а исполнение инфраструктурных мероприятий затем оставалось под системным надзором. Поэтому цифровой контроль должен связывать отдельные решения органов власти с продвижением проекта, а не ограничиваться проверкой одного ведомства или одного эпизода.
Для административной нагрузки это означает не отказ от проверок, а их привязку к рискам. В 2023 году Генпрокуратура заявляла о необходимости сокращать проверки неопасных предприятий и учитывать имеющиеся риски при каждом выходе контролеров; параллельно в 2022 году прокуратура добивалась перевода предпринимательских госуслуг в электронный формат, особенно важного для удаленных регионов.