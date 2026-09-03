Генпрокуратура разработала модуль для контроля реализации инвестпроектов

Генпрокуратура завершает разработку программного модуля, который поможет отслеживать взаимодействие инвесторов с органами власти. Его будут использовать при реализации проектов по более 170 направлениям, заявил генпрокурор Александр Гуцан.

В тестовом режиме модуль запустят в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, рассказал господин Гуцан. Среди прочего ведомство будет отслеживать законность контрольно-надзорных мероприятий, уровень административного давления, а также судебные разбирательства и исполнительные производства. Особое внимание уделят контролю за оказанием инвесторам «публично-значимых услуг и функций».

«На сегодня мы завершаем разработку соответствующего программного модуля, который будет развернут в прокуратурах всех регионов»,— сообщил генпрокурор на сессии «Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны» во время Восточного экономического форума.

На ПМЭФ в июне Александр Гуцан сообщил, что ведомство инициировало разработку системы единого учета неналоговых платежей, которая должна повысить прозрачность механизма начисления взносов для бизнеса. Также предложено закрепить за каждым масштабным инвестиционным проектом конкретного прокурора. Подобный опыт уже используется в Казахстане.

Подробности — в материале «Ъ» «Надзор, еще надзор».