ВС рассмотрит вопрос об ответственности миноритария за долги брошенного бизнеса

Верховный суд РФ (ВС) решит, когда миноритарий несет субсидиарную ответственность по обязательствам брошенной компании. Такой вопрос встал в деле ООО «Мэйдэй», которое налоговики признали недействующим юрлицом и исключили из ЕГРЮЛ. Позже арбитражные суды взыскали с миноритарной участницы долг компании по займу, так как к моменту ликвидации она была единственной владелицей бизнеса.

Ответчица утверждает, что заем оформила мажоритарная участница, муж которой выступал кредитором, а незадолго до срока возврата средств та покинула компанию, забрав документы с собой. Разобраться в истории должна теперь экономколлегия ВС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сюжетная субсидиарка».