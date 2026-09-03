Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

ВС рассмотрит вопрос об ответственности миноритария за долги брошенного бизнеса

Верховный суд РФ (ВС) решит, когда миноритарий несет субсидиарную ответственность по обязательствам брошенной компании. Такой вопрос встал в деле ООО «Мэйдэй», которое налоговики признали недействующим юрлицом и исключили из ЕГРЮЛ. Позже арбитражные суды взыскали с миноритарной участницы долг компании по займу, так как к моменту ликвидации она была единственной владелицей бизнеса.

Ответчица утверждает, что заем оформила мажоритарная участница, муж которой выступал кредитором, а незадолго до срока возврата средств та покинула компанию, забрав документы с собой. Разобраться в истории должна теперь экономколлегия ВС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сюжетная субсидиарка».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Миноритарная доля сама по себе не означает контроля над брошенной компанией. Миноритарные участники по умолчанию не считаются контролирующими лицами; кредитору необходимо доказать, что такой владелец мог влиять на деятельность должника.

Для привлечения к ответственности кредитор должен подтвердить наличие и размер долга, признаки недействующей компании и контроль ответчика. Если лицо, способное контролировать компанию, уклоняется от передачи документов и сведений о ее работе, предполагается, что именно его действия помешали погасить задолженность; добросовестный участник, напротив, может документами показать, что неплатеж вызван предпринимательским риском, а не его поведением.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд