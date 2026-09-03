ВС рассмотрит вопрос об ответственности миноритария за долги брошенного бизнеса
Верховный суд РФ (ВС) решит, когда миноритарий несет субсидиарную ответственность по обязательствам брошенной компании. Такой вопрос встал в деле ООО «Мэйдэй», которое налоговики признали недействующим юрлицом и исключили из ЕГРЮЛ. Позже арбитражные суды взыскали с миноритарной участницы долг компании по займу, так как к моменту ликвидации она была единственной владелицей бизнеса.
Ответчица утверждает, что заем оформила мажоритарная участница, муж которой выступал кредитором, а незадолго до срока возврата средств та покинула компанию, забрав документы с собой. Разобраться в истории должна теперь экономколлегия ВС.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сюжетная субсидиарка».
Миноритарная доля сама по себе не означает контроля над брошенной компанией. Миноритарные участники по умолчанию не считаются контролирующими лицами; кредитору необходимо доказать, что такой владелец мог влиять на деятельность должника.
Для привлечения к ответственности кредитор должен подтвердить наличие и размер долга, признаки недействующей компании и контроль ответчика. Если лицо, способное контролировать компанию, уклоняется от передачи документов и сведений о ее работе, предполагается, что именно его действия помешали погасить задолженность; добросовестный участник, напротив, может документами показать, что неплатеж вызван предпринимательским риском, а не его поведением.