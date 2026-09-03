На ВЭФ подписали соглашение о создании производства сложных полупроводников

В Приморье построят крупнейший в России производственный комплекс по производству сложных полупроводников. Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Минпромторг, Минвостокразвития, правительство края и компания «ИКС Холдинг».

В подписании документа участвовали главы ведомств Антон Алиханов и Алексей Чекунков, вице-губернатор Приморского края Вера Щербина и гендиректор холдинга Алексей Шелобков.

Проект предусматривает строительство промышленного объекта площадью 35 тыс. кв. м. Будет создано до 500 рабочих мест. На предприятии планируют разрабатывать и выпускать микросхемы для высокочастотного оборудования, а также компоненты солнечных батарей для космических аппаратов.

Алексей Чекунков отметил востребованность микроэлектроники в большинстве отраслей и назвал проект вкладом в «технологический суверенитет» России.

По данным «Ъ», всего «ИКС Холдинг» инвестирует более 35 млрд руб. в создание производства СВЧ-компонентов (микросхем) и фотоэлектрических преобразователей на Дальнем Востоке. Речь идет о двух полупроводниковых производствах. Их планируют запустить к 2030 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чипы — дело наживное».