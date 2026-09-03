X5 попросила Путина снять запрет на экспансию при 25-процентной доле в регионе

Группа X5 (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») обратилась к Владимиру Путину с предложением отменить ограничение для торговых сетей, позволяющее им занимать не более 25% продовольственного рынка на территории муниципальных образований и субъектов. Об этом говорится в письме группы, направленном 11 августа (копия есть у “Ъ”). Одновременно X5 предлагает снизить порог доминирования сетей с текущих 35% до 25%.

X5 в обращении к президенту связывает необходимость изменений в том числе с учетом участившихся атак БПЛА. Повреждение объектов инфраструктуры может приводить к дефициту продуктов питания, прежде всего скоропортящихся. А наличие у ритейлера разветвленной сети магазинов и складов позволит оперативно перераспределять потоки, следует из текста обращения.

Одновременно X5 обращает внимание на то, что ограничение в 25% не позволяет развивать сеть дискаунтеров «Чижик». Мера распространяется на всю группу компаний, и во многих муниципальных образованиях компания уже достигла предельного порога за счет «Перекрестка» и «Пятерочки». В числе других аргументов X5 — возможность крупных сетей поддерживать низкие цены.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бесперебой — он трудный самый».