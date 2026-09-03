Застройщики увеличили выплаты топ-менеджменту в 2,7 раза в первом полугодии

В первой половине 2026 года крупные застройщики страны, включая ПИК, «Самолет», ЛСР, А101, ухудшили показатели прибыли либо вовсе показали убытки, а их суммарная выручка сократилась на 12,1% по сравнению с первым полугодием 2025 года. В основном это объясняется снижением продаж новостроек в Москве — на 27%. Однако это не помешало получить топ-менеджменту строительных холдингов щедрые вознаграждения.

В январе—июне 2026 года суммарные выплаты восьми крупных застройщиков, по подсчетам “Ъ”, выросли на 36,6%, до 5,5 млрд руб. ЛСР выплатил топ-менеджерам 1,8 млрд руб., что в 2,7 раза больше год к году. А101 нарастил выплаты в 2,3 раза, до 299 млн руб. Только «Самолет» сократил выплаты руководящему персоналу на 44,6%, до 460 млн руб.

При этом в прошлом году тенденция была противоположной. В 2025 году девелоперские компании урезали вознаграждения топ-менеджерам почти на 30%. Тогда это объяснялось кризисом на рынке новостроек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Назло продажам».