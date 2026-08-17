Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ведомости» сообщили об увольнении Клепача с поста главного экономиста ВЭБ.РФ

Андрей Клепач покинул должность главного экономиста ВЭБ.РФ, сообщил «Ведомостям» представитель госкорпорации. На его место уже подобран новый кандидат, однако имя преемника пока не раскрывается.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сам господин Клепач в беседе с журналистами заявил об отсутствии текущих планов по трудоустройству. Причины увольнения он комментировать отказался.

Источники «Ведомостей» связывают уход экономиста с его публичными оценками экономического и политического развития страны, которые не совпадают с позицией госкорпорации. В самой ВЭБ.РФ ранее отмечали, что взгляды господина Клепача носили личный характер.

Еще один источник издания заявил, что фактически господин Клепач давно вел «самостоятельную аналитическую деятельность», причем ВЭБ.РФ не выступал заказчиком.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В июне 2026 года главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) в рамках сессии «Предпринимательство как служение» заявил, что экономика не является исключительно точной наукой, а хозяйственная деятельность исторически связана с пониманием мира как «творения», в котором экономическое поведение имеет ценностное измерение.
В 2023 году Андрей Клепач прогнозировал снижение уровня безработицы в России до 3,5–3,6% по итогам года, связывая это с вовлечением людей в военные действия и стройку в новых регионах РФ. По его мнению, реальные доходы населения в 2022 году снизились на 1%, но без мер поддержки спад был бы более 3%.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд