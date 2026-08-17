«Ведомости» сообщили об увольнении Клепача с поста главного экономиста ВЭБ.РФ

Андрей Клепач покинул должность главного экономиста ВЭБ.РФ, сообщил «Ведомостям» представитель госкорпорации. На его место уже подобран новый кандидат, однако имя преемника пока не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сам господин Клепач в беседе с журналистами заявил об отсутствии текущих планов по трудоустройству. Причины увольнения он комментировать отказался.

Источники «Ведомостей» связывают уход экономиста с его публичными оценками экономического и политического развития страны, которые не совпадают с позицией госкорпорации. В самой ВЭБ.РФ ранее отмечали, что взгляды господина Клепача носили личный характер.

Еще один источник издания заявил, что фактически господин Клепач давно вел «самостоятельную аналитическую деятельность», причем ВЭБ.РФ не выступал заказчиком.