«Ведомости» сообщили об увольнении Клепача с поста главного экономиста ВЭБ.РФ
Андрей Клепач покинул должность главного экономиста ВЭБ.РФ, сообщил «Ведомостям» представитель госкорпорации. На его место уже подобран новый кандидат, однако имя преемника пока не раскрывается.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Сам господин Клепач в беседе с журналистами заявил об отсутствии текущих планов по трудоустройству. Причины увольнения он комментировать отказался.
Источники «Ведомостей» связывают уход экономиста с его публичными оценками экономического и политического развития страны, которые не совпадают с позицией госкорпорации. В самой ВЭБ.РФ ранее отмечали, что взгляды господина Клепача носили личный характер.
Еще один источник издания заявил, что фактически господин Клепач давно вел «самостоятельную аналитическую деятельность», причем ВЭБ.РФ не выступал заказчиком.
В июне 2026 года главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) в рамках сессии «Предпринимательство как служение» заявил, что экономика не является исключительно точной наукой, а хозяйственная деятельность исторически связана с пониманием мира как «творения», в котором экономическое поведение имеет ценностное измерение.
В 2023 году Андрей Клепач прогнозировал снижение уровня безработицы в России до 3,5–3,6% по итогам года, связывая это с вовлечением людей в военные действия и стройку в новых регионах РФ. По его мнению, реальные доходы населения в 2022 году снизились на 1%, но без мер поддержки спад был бы более 3%.