Суммарная выручка крупных девелоперов сократилась на 12,1% в первом полугодии

В январе—июне 2026 года восемь крупных застройщиков, отчитывающихся по МСФО, совокупно сократили выручку на 12,1% год к году, до 699,8 млрд руб., подсчитал “Ъ” на основе отчетностей компаний. Серьезнее всего выручка снизилась у группы «Самолет» — на 31,3% год к году, до 117,4 млрд руб. Следом идут А101, сокративший показатель на 18,2%, до 60,4 млрд руб., ПИК, выручивший 290,1 млрд руб. (меньше на 11,6%), и «Эталон» (снижение на 9,6%, до 54,4 млрд руб.). Некоторым девелоперам удалось нарастить выручку, несмотря на кризис на рынке новостроек. Выручка GloraX выросла на 44,4%, до 27 млрд руб., «Пионера» — на 12,4%, до 31,7 млрд руб., «Инграда» — на 8%, до 21,7 млрд руб., ЛСР — на 0,7%, до 97,1 млрд руб.

Результаты по чистой прибыли еще более удручающие. Все проанализированные “Ъ” девелоперы либо сократили прибыль, либо получили убыток. Группа ЛСР получила убыток 57,6 млрд руб., в 23 раза больше, чем годом ранее. Убыток «Самолета» составил 22,3 млрд руб. против чистой прибыли в 1,8 млрд руб. годом ранее, «Пионера» — 2,3 млрд руб. против чистой прибыли в 96 млн руб., «Эталона» — 13,2 млрд руб. (на 6,4% меньше год к году). Чистая прибыль «Инграда» сократилась на 73%, до 1 млрд руб., А101 — на 53,7%, до 6,3 млрд руб., группы ПИК — на 49,8%, до 14,7 млрд руб., GloraX — на 30,4%, до 1,6 млрд руб.

Суммарные финансовые обязательства крупных застройщиков возросли незначительно — на 3,1% год к году, до 4,1 трлн руб., подсчитал “Ъ”. Серьезнее всего показатель увеличился у «Самолета» — на 14,3%, до 1,1 трлн руб. Группе А101 удалось сократить обязательства на 14,4%, до 224,6 млрд руб., «Эталону» — на 10,1%, до 298,6 млрд руб., остальные игроки увеличили показатель в пределах 0,7–5,2%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Назло продажам».