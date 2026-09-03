«ИКС Холдинг» инвестирует 35 млрд рублей в микроэлектронику на Дальнем Востоке

Группа компаний «ИКС Холдинг» инвестирует более 35 млрд руб. в создание производства СВЧ-компонентов (микросхем) и фотоэлектрических преобразователей на Дальнем Востоке. Два новых полупроводниковых производства запустятся к 2030 году, их мощность составит 5 млн микросхем и 500 тыс. фотоэлектрических преобразователей в год. Выпускаемую микроэлектронику «ИКС Холдинг» планирует использовать в телекоммуникационном и космическом оборудовании дочерних компаний Yadro и «Бюро 1440». Об этом “Ъ” рассказал гендиректор холдинга Алексей Шелобков.

Под СВЧ-компонентами в микроэлектронике понимают диоды, транзисторы и другие полупроводниковые приборы и микросхемы, необходимые для передачи данных, обработки сигналов и т. д. Фотоэлектрические преобразователи необходимы для обеспечения энергией космических аппаратов, датчиков и переносных устройств.

«ИКС Холдинг», по словам его представителя, будет производить полупроводники на основе арсенида и нитрида галлия. В дальнейшем компания предлагает использовать предприятия для основы национального кластера. Проект реализуется при поддержке Минпромторга, Минвостокразвития и правительства Приморского края.

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