Трамп заявил об уничтожении нового вооружения Ирана на берегу Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы уничтожили новые вооружения Ирана, которые Исламская Республика размещала вдоль Ормузского пролива. Он вновь подчеркнул, что США полностью контролируют морской коридор.

«Мы уничтожили все новое оборудование, которое они пытались создать вдоль Ормузского пролива, некоторое из них — оборонительное, а некоторое — наступательное»,— сказал господин Трамп в разговоре с журналистами. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Президент добавил, что Иран пытался восстановить уничтоженные ранее радары и ракетные установки. «Они строили их и почти завершили строительство, так что мы их уничтожили»,— сказал американский президент.

Вооруженные силы США нанесли новую серию ударов по Ирану 1 сентября. По данным Центрального командования ВС США, целью стали два иранских танкера в Ормузском проливе, а также военные объекты в стране. В ответ иранские силы атаковали ракетами и дронами американские базы на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Ъ» «США прибавляют огонь».