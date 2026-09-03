В России появился новый ресурс с азиатскими комиксами

Интерес российской аудитории к азиатским комиксам привел к появлению на рынке новых площадок. Одна из них — Manga Life, на которой уже опубликовано около 2 тыс. произведений. Пока на сайте представлен небольшой каталог произведений (до 2 тыс. проектов) японской манги, китайской маньхуа и корейской манхвы, а также популярной японской литературы для подростков. Также на сайте можно найти уже лицензированные произведения, убедился “Ъ”,— «Единственный конец злодейки — смерть» (издатель — «Манн, Иванов и Фербер»), «Сирена: Я вошла в семью злодея по контракту» (импринт «Росмэн» O2) и другие.

Собеседники “Ъ” на книжном рынке утверждают, что Manga Life — это нелегальный участник рынка, нарушающий условия правообладателей контента. «Даже после появления лицензии его владельцы не убрали переводы других команд», — пояснил один из источников. Впервые упоминание о сайте появилось от команд переводчиков Bluebell, Ranze, Bye-bye team на странице их сообществ в «ВКонтакте». Их суммарная аудитория превышает 200 тыс. подписчиков. Представитель Manga Life на запрос “Ъ” не ответил.

После 2022 года многие зарубежные партнеры заморозили сотрудничество с российскими издательствами. Так, продажу лицензии на новые комиксы приостановила Marvel. Это привело к тому, что интерес аудитории сместился в сторону азиатских комиксов: японской манги, китайской маньхуа и корейской манхвы. Потенциал этого рынка оценивается экспертами в 2 млрд руб. к 2030 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Восточные сказки».