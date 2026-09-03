Восточные сказки

Интерес российской аудитории к азиатским комиксам привел к появлению на рынке новых площадок. Одна из них — Manga Life, на которой уже опубликовано около 2 тыс. произведений. После 2022 года многие зарубежные партнеры заморозили сотрудничество с российскими издательствами, что обеспечило рост популярности манги, китайской маньхуа и корейской манхвы. Потенциал этого рынка оценивается экспертами в 2 млрд руб. к 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил новый русскоязычный портал с азиатскими комиксами — Manga Life. Пока на сайте представлен небольшой каталог произведений (до 2 тыс. проектов) японской манги, китайской маньхуа и корейской манхвы, а также популярной японской литературы для подростков. Также на сайте можно найти уже лицензированные произведения, убедился “Ъ”,— «Единственный конец злодейки — смерть» (издатель — «Манн, Иванов и Фербер»), «Сирена: Я вошла в семью злодея по контракту» (импринт «Росмэн» O2) и другие.

Собеседники “Ъ” на книжном рынке утверждают, что Manga Life — это нелегальный участник рынка, нарушающий условия правообладателей контента. «Даже после появления лицензии его владельцы не убрали переводы других команд», — пояснил один из источников. Впервые упоминание о сайте появилось от команд переводчиков Bluebell, Ranze, Bye-bye team на странице их сообществ в «ВКонтакте». Их суммарная аудитория превышает 200 тыс. подписчиков. Представитель Manga Life на запрос “Ъ” не ответил.

В целом интерес россиян к азиатским комиксам растет: например, спрос на комиксы и мангу на «Литрес» вырос на 55% с января прошлого года по март. RuStore отмечал рост числа скачиваний приложений по теме примерно на 32% в апреле. Интерес россиян к азиатской культуре не ограничился литературой: например, индекс «Кинопоиска» показал, что на майских праздниках россияне интересовались аниме (см. “Ъ” от 19 мая). Потенциал легального рынка комиксов в РФ гендиректор «Литреса» Сергей Анурьев оценивал в 2 млрд руб. к 2030 году.

После начала военных действий на Украине многие зарубежные партнеры заморозили сотрудничество с российскими издательствами. Так, продажу лицензии на новые комиксы приостановила Marvel. Это привело к тому, что интерес аудитории сместился в сторону азиатских комиксов: японской манги, китайской маньхуа и корейской манхвы. Интерес проявляли и инвесторы. Совладелец сервиса самиздата «Литнет» (51% сервиса у совладельца «Эксмо-АСТ» Олега Новикова) Борис Макаренков получил 30% в юрлице MangaLib, сообщали в июне прошлого года «Ведомости». Топ-менеджер заверял, что это его личная инвестиция.

Первый официальный издатель азиатских комиксов появился в 2004 году в Москве. Компания называлась «Сакура-Пресс», сотрудничала с АСТ. Сейчас новинки, еще не переведенные издательствами, можно найти в сообществах MangaLib (ООО «Мангалиб»), ReadManga, ReManga.

Опрошенные “Ъ” участники книжного рынка полагают, что появление нового игрока стимулировал исключительно интерес россиян к подобному контенту. Однако на рынке пока нет компаний, заинтересованных в таких проектах, ведь крупнейшие игроки — MangaLib и ReManga — уже работают с издательствами. Но у Manga Life есть преимущество: их портал может привлечь аудиторию за счет тайтлов-новинок, права на перевод которых официальные издательства и платформы не могут быстро получить из-за особенностей взаимодействия с азиатскими медиахолдингами, считает собеседник “Ъ”. В «Эксмо-АСТ» на запрос “Ъ” не ответили.

Юлия Юрасова