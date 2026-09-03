В августе в России объявили о запуске трех отечественных мессенджеров

В России активно развиваются новые мессенджеры от отечественных разработчиков. О намерении запустить собственные проекты только в августе заявили Wildberries, Blink и Looky. Впрочем, участники рынка предупреждают, что им будет тяжело конкурировать с национальным мессенджером Max.

В начале августа свой мессенджер представил Wildberries — WB Chat. В Wildberries и Russ сказали, что мессенджер тестировался внутри компании и теперь доступен в режиме бета-тестирования при регистрации через WB ID. Показатели аудитории там не привели.

О трансформации в сервис для общения 19 августа также заявило российское приложение Blink, созданное как альтернатива французскому геосервису Zenly. По словам представителя сервиса, за последние несколько месяцев число ежедневных скачиваний Blink выросло более чем на 130%, основной пик пришелся на август. В целом же за январь—август MAU (месячный охват) приложения выросло на 31%, до 10 млн человек.

В начале августа о намерении запустить собственный мессенджер также заявила компания Looky (ООО «Мотивационные решения»). По словам представителя компании, она приняла решение о выходе на рынок мессенджеров после «ухода с рынка ряда зарубежных сервисов» и удаления приложений компании VK и мессенджера Max из Google Play и AppStore. Сейчас аудитория Looky насчитывает 7 млн пользователей, а по итогам 2026 года ожидают роста активной аудитории на 15–20%, добавляют там.

Подробнее — в материале «Ъ» «В сети попало что-то новое».