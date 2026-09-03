Почти 60% контрактов на поставку бензина на бирже с мая не исполнены

Российские нефтекомпании с мая по сентябрь в среднем исполнили 41% контрактов на поставку бензина, заключенных на Петербургской бирже, следует из оценок источников “Ъ” в отрасли. Пятая часть сделок закончилась дефолтом или отменой, 39% не закрыты до сих пор. По 24% контрактов задержка отгрузки превышает нормативные 30 дней. По данным собеседника “Ъ”, основной объем неисполненных обязательств пришелся на ЛУКОЙЛ и «Роснефть» — 46% и 28%, более 50% незакрытых контрактов «Роснефти» и почти треть у ЛУКОЙЛа просрочены более чем на месяц. “Ъ” направил вопросы «Роснефти», ЛУКОЙЛу и Петербургской бирже.

По словам источника “Ъ”, знакомого с позицией крупных нефтекомпаний, статистика задержек отгрузок «Роснефти» и ЛУКОЙЛа обусловлена тем, что именно их НПЗ подверглись основной части атак. Глава «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя результаты компании за первое полугодие, отмечал, что «Роснефть» обеспечивает потребности внутреннего рынка с учетом ограничений, связанных с поддержанием мощностей по нефтепереработке.

Участники рынка объясняют сбои необходимостью направлять топливо приоритетным потребителям, покупатели же жалуются, что зачастую не могут получить подтверждение форс-мажора. В целом ситуация будет стабилизироваться, рассчитывают власти. Президент Владимир Путин заявил, что отремонтировать осталось 10% пострадавших НПЗ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо отложенного спроса».