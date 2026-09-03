Трафик в торговых центрах за последнюю неделю августа сократился на 4,6%

Посещаемость торговых центров Москвы (показатель Mall Index; отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) на неделе 24–30 августа 2026 года сократилась на 4,6% год к году, подсчитали в Focus Technologies. В России в целом и Санкт-Петербурге динамика оказалась менее выраженной — около 1,8%.

Относительно предшествующей недели трафик показал сезонный прирост: в Москве — на 6,4%, в Санкт-Петербурге — на 3,9%, в России в целом — на 5,2%. Остальные недели августа демонстрировали в основном падение трафика год к году, отмечает старший консультант департамента торговой недвижимости CMWP Владислава Брильян. Период перед 1 сентября традиционно считается одним из пиковых для рынка торговой недвижимости наряду с 8 марта и новогодними праздниками.

Особенно выраженно недельный рост проявился в сегменте наиболее крупных торговых комплексов Москвы — на 11,4%; год к году показатель, напротив, снизился на 3,5%. В районных торгцентрах этот показатель относительно предшествующей недели увеличился на 6,3%, год к году — уменьшился на 4,8%, по данным руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева. Заметный рост трафика за последнюю неделю августа эксперт фиксирует в магазинах категории «фешен» — на 7,4%, в DIY-сегменте недельный рост составил 3,5%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посетители обходят витрины».