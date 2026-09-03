Посетители обходят витрины

Посещаемость торгцентров в Москве на последней неделе августа, когда горожане готовились к Дню знаний, сократилась на 4,6% год к году. Это больше, чем в целом по России. Однако в столичных комплексах трафик вырос на 6,4% по сравнению с предыдущей неделей. Повышенный уровень активности посетителей может продлиться ближайшие недели, но снова вернется к снижению до конца 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

Посещаемость торговых центров Москвы (показатель Mall Index; отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) на неделе 24–30 августа 2026 года сократилась на 4,6% год к году, подсчитали в Focus Technologies. В России в целом и Санкт-Петербурге динамика оказалась менее выраженной — около 1,8%.

Относительно предшествующей недели трафик показал сезонный прирост: в Москве — на 6,4%, в Санкт-Петербурге — на 3,9%, в России в целом — на 5,2%. Остальные недели августа демонстрировали в основном падение трафика год к году, отмечает старший консультант департамента торговой недвижимости CMWP Владислава Брильян. Период перед 1 сентября традиционно считается одним из пиковых для рынка торговой недвижимости наряду с 8 марта и новогодними праздниками.

Особенно выраженно недельный рост проявился в сегменте наиболее крупных торговых комплексов Москвы — на 11,4%; год к году показатель, напротив, снизился на 3,5%. В районных торгцентрах этот показатель относительно предшествующей недели увеличился на 6,3%, год к году — уменьшился на 4,8%, по данным руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева. Заметный рост трафика за последнюю неделю августа эксперт фиксирует в магазинах категории «фешен» — на 7,4%, в DIY-сегменте недельный рост составил 3,5%.

Представитель RMixed (развивает бренды MAAG, ECRU, DUB и VILET) сообщил “Ъ”, что количество посетителей магазинов сети в конце августа 2026 года увеличилось вдвое год к году. Президент Baon Илья Ярошенко говорит о росте трафика в августе этого года на 25% год к году. При этом номинальные расходы граждан на многие ключевые группы товаров, востребованных в преддверии 1 сентября, показали снижение. По данным «Сбер Индекса», в августе 2026 года траты на одежду, обувь и аксессуары снизились на 1,7% год к году, на канцтовары — 11% год к году, на электронику — на 16,3% год к году.

Дополнительно сказаться на сезонном росте количества посетителей в торгцентрах могло изменение логистики и доступности отдельных товаров на маркетплейсах из-за атак БПЛА, считает Михаил Васильев. Текущий прирост трафика может сохраняться в течение ближайших недель на фоне начала делового сезона и учебного года, однако до конца 2026 года этот показатель, вероятно, вернется к снижению на фоне падения покупательной способности, считает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

На дальнейшем сокращении посещаемости будет сказываться в том числе растущая вакантность в торговых комплексах. В первом полугодии доля свободных площадей в ключевых торгцентрах Москвы увеличилась на 0,9 процентного пункта (п. п.) год к году, до 6,4%, подсчитала Евгения Хакбердиева. До конца года показатель может вырасти еще на 1–2 п. п., ожидает старший консультант «Магазина Магазинов» Евгения Деревяшкина.

Снижение заполняемости торговых объектов продиктовано оптимизацией розничных сетей: часть компаний полностью закрыла физические точки или столкнулась с финансовыми трудностями, отмечает Евгения Хакбердиева. Например, по данным эксперта, в первой половине 2026 года оптимизация затронула 39 брендов. За прошлый год рынок покинули 27–29 брендов одежды и обуви, а процесс оптимизации начали компании, управляющие 30 марками, говорят в City & Malls PFM. Бренд Zolla закрыл 35 магазинов, O’STIN — 62, Concept Club — 133. Gloria Jeans сообщала о планах остановить работу 150 объектов в текущем году.

София Мешкова, Виктория Колганова