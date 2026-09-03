Присяжных для процесса по делу Валерия Цимбаева отберут заново

В Пушкинском горсуде Подмосковья не удалось начать процесс по делу совладельца универмага «Московский» Валерия Цимбаева, а также четырех участников банды спецназовцев, промышлявшей заказными убийствами. Подсудимые в общей сложности обвиняются в убийствах одиннадцати человек и четырех покушениях.

В самом начале слушания прокурор ходатайствовал о роспуске коллегии присяжных, которую ранее, как рассказывал “Ъ”, удалось сформировать за одно заседание, что бывает исключительно редко. Гособвинитель пояснил, что при отборе присяжных как минимум одна кандидат не была должным образом зарегистрирована, из-за чего на закрытом судебном заседании присутствовала незаконно. По ее же словам, таких кандидатов оказалось несколько. «Это нарушение даст в будущем основание для отмены приговора как вынесенного с нарушением закона»,— пояснил прокурор.

Адвокаты взяли время на обсуждение ходатайства, и, посовещавшись между собой и с клиентами, все, за исключением одного из фигурантов, высказались в поддержку ходатайства. Представители потерпевших оставили решение вопроса на усмотрение суда. В результате коллегия присяжных была распущена, новую будут формировать 30 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ».