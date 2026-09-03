Для процесса по делу банды спецназовцев присяжных отберут заново

В Пушкинском горсуде Подмосковья не удалось начать процесс по делу совладельца универмага «Московский» Валерия Цимбаева, а также четырех участников банды спецназовцев, промышлявшей заказными убийствами. Подсудимые в общей сложности обвиняются в убийствах одиннадцати человек и четырех покушениях.

В самом начале слушания прокурор ходатайствовал о роспуске коллегии присяжных, которую ранее, как рассказывал “Ъ”, удалось сформировать за одно заседание, что бывает исключительно редко. Гособвинитель пояснил, что при отборе присяжных как минимум одна кандидат не была должным образом зарегистрирована, из-за чего на закрытом судебном заседании присутствовала незаконно. По ее же словам, таких кандидатов оказалось несколько. «Это нарушение даст в будущем основание для отмены приговора как вынесенного с нарушением закона»,— пояснил прокурор.

Адвокаты взяли время на обсуждение ходатайства, и, посовещавшись между собой и с клиентами, все, за исключением одного из фигурантов, высказались в поддержку ходатайства. «Зачем всем нам тратить время на процесс, если потом результат все равно отменят»,— от имени защиты сказал один из адвокатов. Представители потерпевших оставили решение вопроса на усмотрение суда. В результате коллегия присяжных была распущена, новую будут формировать 30 сентября.

Перед судом предстали миллиардер Валерий Цимбаев, бизнесмен Олег Рамазанов, бывший спецназовец Олег Токарев, а также Петр Тимошенко и Арсен Муидов. Непосредственно Валерия Цимбаева следствие считает заказчиком покушения в 2003 году на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина, а также невольным виновником гибели бизнесмена Тимофея Пономаренко, которого исполнители расстреляли по ошибке, приняв за советника Ревзина. Олег Рамазанов, по версии следствия, помог найти киллеров, которых осудили ранее.

Алексей Соковнин