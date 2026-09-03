Суд отказался снять «Родину» с выборов в Псковской области по иску «Яблока»

Псковский областной суд 2 сентября завершил рассмотрение спора между местными отделениями партий «Родина» и «Яблоко», которые требовали снять друг друга с выборов в законодательное собрание области. И если регистрация списка последней была отменена еще 25 августа из-за отсутствия оттиска печати в доверенности уполномоченного по финансовым вопросам, то доказать нарушения в документах своих оппонентов «яблочникам» не удалось.

Партия «Яблоко» ссылалась сразу на ряд возможных недостатков. Среди них, например, неверный формат даты в бумагах одного из кандидатов «Родины». Также истцы полагали, что документы для регистрации списка подписывали разные люди. «Яблочники» сравнили автографы «родинцев» в заявлениях о согласии баллотироваться и в справках об отсутствии зарубежных активов, подписанных в разное время. Визуально они отличаются, однако почерковедческая экспертиза, подготовленная в МВД, сделать однозначного вывода на этот счет не смогла.

В суде стороны отнеслись к результатам экспертизы по-разному. Юрист «Яблока» Виталий Исаков настаивал, что, раз графологи не установили, собственноручно ли кандидаты «Родины» расписывались в бумагах, это можно считать доказательством нарушения требований избирательного кодекса Псковской области. Однако у представителя избиркома Бориса Соколова мнение оказалось противоположным: если в экспертизе отсутствует конкретика по вопросу собственноручного внесения подписей, это является основанием для отказа в удовлетворении иска. Против требований «Яблока» выступил и представитель прокуратуры.

Подробнее — в материале «Ъ» «В "Родине" изъянов не нашли».