В «Родине» изъянов не нашли

Псковский областной суд 2 сентября завершил рассмотрение спора между местными отделениями партий «Родина» и «Яблоко», которые требовали снять друг друга с выборов в законодательное собрание области. И если регистрация списка последней была отменена еще 25 августа из-за отсутствия оттиска печати в доверенности уполномоченного по финансовым вопросам, то доказать нарушения в документах своих оппонентов «яблочникам» не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Яблоко» ссылалась сразу на ряд возможных недостатков. Среди них, например, неверный формат даты в бумагах одного из кандидатов «Родины». Также истцы полагали, что документы для регистрации списка подписывали разные люди. «Яблочники» сравнили автографы «родинцев» в заявлениях о согласии баллотироваться и в справках об отсутствии зарубежных активов, подписанных в разное время. Визуально они отличаются, однако почерковедческая экспертиза, подготовленная в МВД, сделать однозначного вывода на этот счет не смогла.

Как следует из заключения, экспертам не хватило «объема графической почерковой информации, содержащейся в исследуемых подписях», а также «достаточного количества сопоставимых образцов подписи и почерка предполагаемых исполнителей».

В суде стороны отнеслись к результатам экспертизы по-разному. Юрист «Яблока» Виталий Исаков настаивал, что, раз графологи не установили, собственноручно ли кандидаты «Родины» расписывались в бумагах, это можно считать доказательством нарушения требований избирательного кодекса Псковской области. «А потому избирательное объединение должно нести последствия в виде отмены регистрации списков»,— подчеркнул господин Исаков.

Однако у представителя избиркома Бориса Соколова мнение оказалось противоположным: если в экспертизе отсутствует конкретика по вопросу собственноручного внесения подписей, это является основанием для отказа в удовлетворении иска. Против требований «Яблока» выступил и представитель прокуратуры.

Напомним, 25 августа «Родина» добилась отмены регистрации списка «яблочников». Основанием явилось отсутствие оттиска печати в доверенности уполномоченного по финансовым вопросам. Недочет был устранен еще до момента регистрации списка, отмечают в партии, однако на решение суда это не повлияло.

Псковщина стала вторым регионом, где «яблочников» сняли с региональных выборов по иску «Родины»: еще в конце июля она добилась отмены регистрации списка партии в Карелии. А 10 августа Верховный суд отменил регистрацию федерального списка кандидатов «Яблока» на выборах в Госдуму. Инстанция согласилась с доводами «родинцев» об иностранном финансировании ее избирательной кампании через «контрагентов», получавших средства из-за рубежа, а также о нарушении авторских прав при использовании в интервью лидера партии Григория Явлинского ряда фраз и рисунков.

Позже решения об исключении «яблочников» из гонки за мандаты в региональных парламентах приняли в Свердловской и Калининградской областях — там иски подавали ЛДПР и «Коммунисты России» соответственно. Если они вступят в силу, то списки партии останутся на выборах только в Новгородской и Томской областях.

Константин Леньков, Санкт-Петербург