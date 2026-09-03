Как распределятся мандаты в Госдуму между региональными партсписками оппозиции

Наибольшее число списочных мандатов в новом созыве Госдумы среди оппозиционных партий при сохранении их текущих электоральных рейтингов получат лидеры региональных групп «Новых людей» (22 места) и КПРФ (18), подсчитал “Ъ”. ЛДПР передаст на места как минимум 12 мандатов, а «Справедливая Россия», в случае преодоления пятипроцентного барьера,— 7. «Проходные» группы новичкам щедрее остальных выделили в «Новых людях» (за счет ожидаемого прироста рейтинга) и ЛДПР.

Прогноз списочных мандатов “Ъ” рассчитал на основе данных ВЦИОМа о популярности партий у «электорально активных» граждан (избиратели, которые «точно придут» голосовать). Исходя из августовского инициативного всероссийского опроса 1600 респондентов по комбинированной выборке (50% телефонных интервью и 50% интервью по месту жительства, погрешность не выше 2,5%), КПРФ может получить по партспискам 15% голосов, «Новые люди» — 12%, ЛДПР — 10%, «Справедливая Россия» — 4%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госдума, вид снизу».