Инфляция в зоне евро поднялась до 3,3% в августе

Рост потребительских цен в еврозоне в августе ускорился до 3,3% в годовом измерении, достигнув максимального уровня с сентября 2023-го, следует из предварительных данных Евростата. Сильнее всего в странах макрорегиона дорожали энергоносители: их стоимость в августе выросла на 14,3% год к году после 10,3% в июле. Цены на промышленные товары, а также на продукты питания, табак и алкоголь увеличились в среднем на 1,2%. Самый высокий уровень инфляции среди стран еврозоны зафиксирован в Литве (5,8%), на Кипре (5,2%), в Болгарии (5,1%), Испании (4,5%) и Бельгии (4,2%).

На протяжении 2025 года инфляция в еврозоне в среднем удерживалась вблизи 2% — целевого уровня Европейского центрального банка (ЕЦБ). Рост цен стал ускоряться с началом конфликта на Ближнем Востоке: закрытие Ормузского пролива привело к перебоям в поставках энергоносителей и их дефициту на мировых рынках. Для еврозоны, которая остается крупным нетто-импортером газа и нефти, такой шок сразу отразился на стоимости топлива. За месяц после конфликта, по итогам марта, инфляция выросла сразу до 2,6% с 1,9% в феврале.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европейская инфляция вышла на трехлетний максимум».