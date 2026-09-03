Европейская инфляция вышла на трехлетний максимум

Рост потребительских цен в еврозоне в августе ускорился до 3,3% в годовом измерении, достигнув максимального уровня с сентября 2023-го, следует из предварительных данных Евростата. Сильнее всего в странах макрорегиона дорожали энергоносители: их стоимость в августе выросла на 14,3% год к году после 10,3% в июле. Цены на промышленные товары, а также на продукты питания, табак и алкоголь увеличились в среднем на 1,2%. Самый высокий уровень инфляции среди стран еврозоны зафиксирован в Литве (5,8%), на Кипре (5,2%), в Болгарии (5,1%), Испании (4,5%) и Бельгии (4,2%).

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Отметим, что на протяжении 2025 года инфляция в еврозоне в среднем удерживалась вблизи 2% — целевого уровня Европейского центрального банка (ЕЦБ). Рост цен стал ускоряться с началом конфликта на Ближнем Востоке: закрытие Ормузского пролива привело к перебоям в поставках энергоносителей и их дефициту на мировых рынках. Для еврозоны, которая остается крупным нетто-импортером газа и нефти, такой шок сразу отразился на стоимости топлива. За месяц после конфликта, по итогам марта, инфляция выросла сразу до 2,6% с 1,9% в феврале.

Для борьбы с ростом цен ЕЦБ начал ужесточать денежно-кредитную политику: на заседании в июле регулятор повысил ставки впервые за почти три года. Такое увеличение может не быть последним. Так, глава Центробанка Германии и член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель заявил, что возвращение к таргету в 2% в среднесрочной перспективе потребует еще более высокой ключевой ставки. В интервью Le Monde он отметил, что рынки оценивают вероятность повышения процентных ставок на сентябрьском заседании более чем в 95%. «Инфляция слишком высока, а вероятность возникновения вторичных эффектов увеличивается, когда она остается повышенной в течение длительного времени»,— заявил господин Нагель.

На фоне высокого ценового давления ухудшается ситуация и на рынке труда. Безработица в еврозоне в июле составила 6,4% против 6,3% месяцем ранее. Самый высокий показатель среди стран макрорегиона зафиксирован в Финляндии (10,5%), Испании (10%), Франции (8,3%), Греции (7,9%) и Латвии (7,3%). Сложной остается и ситуация в промышленности: по последним данным Евростата, в июне промпроизводство в годовом выражении прибавило символические 0,1%. Сдерживает промышленный рост региона сокращение выпуска продукции в Германии — крупнейшей экономике зоны евро.

Мариета Манукян