Минстрой предложил способ расширить использование вторсырья для строительства

Минстрой предложил изменить правила подготовки проектной документации для объектов капитального строительства. Проектировщики будут обязаны прописывать в таких документах использование вторичного сырья (включая золошлаки — продукты сгорания угля, торфа, сланцев, которые образуются на тепловых электростанциях и в котельных). Речь прежде всего идет о добавлении такой золы в бетонные смеси. Если использование отходов не предполагается, проектом предписано обосновывать такой отказ.

Изменения, по замыслу Минстроя, могут снизить общую стоимость строительства за счет более экономичных материалов, а также сформировать устойчивый спрос на вторсырье. Как пояснили “Ъ” в министерстве, документ не обязывает применять золошлаки, а требует рассмотреть такую возможность и зафиксировать решение. Выбор основывается на безопасности, технической возможности и экономической целесообразности применения, подчеркнули в Минстрое.

Подробнее — в материале «Ъ» «Строителям замешают золу в бетон».