Строителям замешают золу в бетон

Проектировщиков объектов капитального строительства могут обязать предусматривать использование вторичного сырья, включая остатки от сжигания топлива на ТЭЦ, либо объяснять, почему этого не следует делать. Соответствующий проект постановления правительства разработал Минстрой. В министерстве считают, что рост спроса на вторсырье позволит выполнить цели федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и удешевит стоимость строительства. Однако сами строители предупреждают о рисках ухудшения качества стройматериалов и удорожания работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Минстрой предложил изменить правила подготовки проектной документации для объектов капитального строительства. Проектировщики будут обязаны прописывать в таких документах использование вторичного сырья (включая золошлаки — продукты сгорания угля, торфа, сланцев, которые образуются на тепловых электростанциях и в котельных). Речь прежде всего идет о добавлении такой золы в бетонные смеси. Если использование отходов не предполагается, проектом предписано обосновывать такой отказ.

Ранее правительство утвердило «дорожную карту» по переработке отходов угольной промышленности для выполнения целей нацпроекта «Экологическое благополучие». Она предусматривает утилизацию не менее 25% всех отходов к 2030 году (см. “Ъ” от 13 октября 2025 года). Особое внимание в документе уделено золошлаковым отходам. Ежегодно их образуется более 20 млн тонн, а накопленный объем превышает уже 1,5 млрд тонн. Это отходы самого низкого, пятого класса опасности, но они пылят, скапливаются вблизи городов и могут содержать токсичные вещества. Согласно Энергетической стратегии, доля утилизации золошлаков должна вырасти с текущих 12% до 50% к 2035 году.

Изменения, по замыслу Минстроя, могут снизить общую стоимость строительства за счет более экономичных материалов, а также сформировать устойчивый спрос на вторсырье. Как пояснили “Ъ” в министерстве, документ не обязывает применять золошлаки, а требует рассмотреть такую возможность и зафиксировать решение. Выбор основывается на безопасности, технической возможности и экономической целесообразности применения, подчеркнули в Минстрое.

Как пояснили “Ъ” в ППК «Российский экологический оператор», реализация инициативы может решить задачу вовлечения вторсырья в оборот. Должна сложиться понятная цепочка: доступ к сырью, переработка, поддержка предприятий, рынок сбыта готовой продукции. Это будет способствовать достижению целей нацпроекта «Экономика замкнутого цикла», сказали в ППК.

Однако участники рынка предупреждают о возможных рисках инициативы. По словам президента ассоциации НОСТРОЙ Антона Глушкова, качество золы очень отличается, материал крайне нестабилен, что существенно влияет на характеристики бетона (прочность, морозостойкость и т. д.). Поэтому ее применение без определения точных характеристик, подтвержденных сертификатами качества, может привести к сложностям, связанным с качеством конечного строительного продукта. Для массового внедрения такого вторсырья, считает он, нужны либо законодательное принуждение (что приведет к удорожанию материалов), либо новые технологии.

Инициатива может способствовать появлению новых производственных цепочек и технологий, говорит первый заместитель гендиректора фонда «Институт экономики города» Виктор Агеев. В долгосрочной перспективе снижение себестоимости некоторых видов строительных работ и материалов действительно возможно. Но в краткосрочной, до формирования эффективных логистических цепочек и производственных мощностей, а также без обновления нормативной базы и строительных норм затраты на транспортировку и подготовку золошлаковых материалов могут нивелировать экономию на сырье, считает эксперт.

По словам гендиректора компании «ENV-консалтинг» Ирины Деминой, главной проблемой для проектировщиков в случае принятия проекта станет неясность критериев обоснования отказа от использования вторсырья: есть риск, что требование его применения станет формальной процедурой. Регулирование «должно побуждать искать способы применения, а не способы отказаться», говорит эксперт.

Анна Королева