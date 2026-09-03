Уточненные прогнозы обещают российской экономике меньший рост и большую инфляцию

Российская экономика во втором полугодии переходит к меньшему росту и большей инфляции. Росстат фиксирует сохраняющийся разрыв между выпуском и потребительским спросом: в июле базовые отрасли выросли на 0,8% год к году и на 0,1% за семь месяцев, а потребление населения — на 4,6% и 4,8% соответственно. После пересчета снижена оценка роста промышленности в первом полугодии с 0,4% до нуля.

Оценка роста ВВП за тот же период — 0,6% — пока не менялась, но Минэкономики уже подтвердило, что таким же будет рост по итогам всего года. Новый консенсус опрошенных ЦБ экономистов изменился схоже: прогноз роста ВВП на 2026 год снижен с 0,6% до 0,5%, а инфляции — повышен с 6,2% до 6,6%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Меньше роста, больше инфляции».