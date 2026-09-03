Axios: Уиткофф провел тайные переговоры с представителем ОАЭ по поводу Ирана

Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф на прошлых выходных встретился с советником по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Политики обсудили следующие меры, которые можно принять против Ирана, сказали собеседники издания.

Об этих переговорах Белый дом официально не объявлял. К чему пришли участники встречи, неизвестно. Издание уточняет, что беседа состоялась через несколько дней после того, как министр финансов Скотт Бессент объявил об операции «Экономический изгой», пообещав ввести санкции против стран и организаций, ведущих дела с Исламской Республикой.

За несколько дней до встречи ОАЭ полностью приостановили всю торговлю и финансовые транзакции с Ираном, для которого Дубай долгое время служил ключевым торговым и реэкспортным хабом (в 2024 году товарооборот составлял $28 млрд). По данным Axios, поводом для этого стали не только угрозы американских санкций, но и действия Тегерана. В августе иранская делегация просила ОАЭ о помощи с поставками продовольствия и медикаментов, а также призывала не сотрудничать с США и не присоединяться к их санкциям. Однако параллельно с этим Корпус стражей исламской революции активизировал атаки на эмиратские танкеры в Ормузском проливе, что в Абу-Даби вызвало крайнее возмущение.

Представителя ОАЭ, с которым беседовал господин Уиткофф, Axios называет «одной из самых влиятельных фигур» в стране. Он приходится братом президенту Мухаммеду бен Заиду, занимает посты советника по национальной безопасности и заместителя правителя Абу-Даби, а также курирует инвестиционные и технологические активы страны.