46% инвестиций в крупные ГЧП-проекты сконцентрировано всего в семи субъектах РФ

Несмотря на рост числа проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в последние годы, активно применяет этот инструмент все еще относительно небольшое количество регионов, отмечает «ВТБ Инфраструктурный холдинг» в имеющемся у “Ъ” исследовании. Эксперты проанализировали динамику заключения проектов стоимостью от 1 млрд руб. и пришли к выводу, что большей части субъектов РФ (64 из 89) пока не удалось раскрыть свой потенциал в этой сфере.

В группу лидеров, у которых вложения в такие проекты составили более 200 млрд руб., вошли семь регионов: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Самарская области, а также Якутия и Хабаровский край. На эти субъекты РФ приходится почти половина инвестиций (46%, или 2,2 трлн руб.) в крупные региональные и муниципальные ГЧП-проекты. Еще семь регионов аналитики сочли просто активными (вложения от 100 млрд руб.). Средняя активность (50–100 млрд руб.) наблюдалась в 11 регионах, умеренная (свыше 10 млрд руб.) — в 23. Наименее активными (менее 10 млрд руб.) признаны 36 субъектов РФ, на которые приходится менее 2% рынка.

Как следует из обзора, более активному запуску ГЧП-проектов могут мешать системные ограничения. Прежде всего речь идет о финансово-экономических факторах: высокий долг, небольшой масштаб экономики, а также ограничение объема расходов на ГЧП-проекты для дотационных регионов в 10% собственных доходов. Отмечается, что в 2026 году под действие этих факторов попали 24 субъекта, из которых 11 обладают сдержанной активностью в использовании инструментов ГЧП.

Подробнее — в материале «Ъ» «ГЧП с поправкой на местность».