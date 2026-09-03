ГЧП с поправкой на местность

Рынок государственно-частного партнерства (ГЧП) в России развивается весьма неравномерно — как показывает исследование «ВТБ Инфраструктурный холдинг», в 64 из 89 регионов активность в этой сфере по различным причинам остается сниженной. Почти половина всех инвестиций в крупные ГЧП-проекты сконцентрирована всего в семи субъектах РФ. Среди факторов, мешающих наращивать вложения,— бюджетные ограничения, нехватка опыта и качественных проектов у регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Несмотря на рост числа ГЧП-проектов в последние годы, активно применяет этот инструмент все еще относительно небольшое количество регионов, отмечает «ВТБ Инфраструктурный холдинг» в имеющемся у “Ъ” исследовании. Эксперты проанализировали динамику заключения проектов стоимостью от 1 млрд руб. и пришли к выводу, что большей части субъектов РФ (64 из 89) пока не удалось раскрыть свой потенциал в этой сфере.

В группу лидеров, у которых вложения в такие проекты составили более 200 млрд руб., вошли семь регионов: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Самарская области, а также Якутия и Хабаровский край. На эти субъекты РФ приходится почти половина инвестиций (46%, или 2,2 трлн руб.) в крупные региональные и муниципальные ГЧП-проекты. Еще семь регионов аналитики сочли просто активными (вложения от 100 млрд руб.). Средняя активность (50–100 млрд руб.) наблюдалась в 11 регионах, умеренная (свыше 10 млрд руб.) — в 23. Наименее активными (менее 10 млрд руб.) признаны 36 субъектов РФ, на которые приходится менее 2% рынка.

Как следует из обзора, более активному запуску ГЧП-проектов могут мешать системные ограничения. Прежде всего речь идет о финансово-экономических факторах: высокий долг, небольшой масштаб экономики, а также ограничение объема расходов на ГЧП-проекты для дотационных регионов в 10% собственных доходов. Отмечается, что в 2026 году под действие этих факторов попали 24 субъекта, из которых 11 обладают сдержанной активностью в использовании инструментов ГЧП.

Ожидаемо чаще используют эти инструменты для запуска крупных проектов регионы с высокими бюджетными доходами и расходами. Как отмечается в обзоре, траты на эти цели наиболее активных регионов в 2025 году в среднем составили 1,4 трлн руб. (без учета Москвы — 675 млрд руб.) против 102 млрд руб. у наименее активных. Как подчеркивают эксперты ВТБ, ограничивающие факторы не всегда мешают запуску региональных проектов — например, Нижегородская область с исторически высоким уровнем госдолга остается одним из лидеров по инвестициям в ГЧП.

Среди иных выявленных препятствий — отсутствие релевантного опыта в регионах и муниципалитетах (36 регионов запускали лишь небольшие ГЧП-проекты, а 17 не делали этого вовсе), дефицит качественно подготовленных проектов, низкий спрос на создаваемые объекты (характерно для малонаселенных территорий), а также конкуренция с другими механизмами (госзаказом).

По мнению экспертов, росту финансирования инфраструктурных проектов в регионах с небольшим бюджетом могли бы помочь такие меры, как субсидирование трат со стороны институтов развития, особое структурирование сделок (минимальное вложение региона на этапе строительства и более высокая плата на этапе эксплуатации объекта, когда он начинает приносить прибыль и налоги). Также преодолению имеющихся ограничений могло бы поспособствовать направление средств от погашения бюджетных кредитов регионов на новые ГЧП-проекты в них же, синхронизация региональных планов по созданию инфраструктуры с федеральными, более активное стимулирование подготовки проектов со стороны крупных участников рынка и институтов развития. В целом, заключают эксперты «ВТБ Инфраструктурного холдинга», с учетом уровня дотационности, госдолга и объема экономики наиболее высокий потенциал для увеличения вложений в ГЧП-проекты у трех регионов РФ: Иркутской области, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Евгения Крючкова