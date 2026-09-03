НРА: внедрение цифрового рубля приведет к оттоку 10% пассивов из банков

Внедрение цифрового рубля приведет к заметному снижению комиссионного дохода банков из-за сокращения эквайринговых операций по картам. Такие выводы сделаны в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА). «Несмотря на то что банки смогут частично компенсировать выпадающие доходы получением платежей от оператора системы, снижение может составить более 100 млрд руб. ежегодно»,— оценивают его авторы. В НРА уточнили, что такой объем потерь прогнозируется при достижении цифровым рублем доли в 14% от общего объема безналичных расчетов.

Кроме того, в исследовании отмечается, что, несмотря на установленный лимит пополнения кошелька для граждан (300 тыс. руб. в месяц) со своих безналичных счетов, потенциальный отток средств из банков может составить не менее 10% за пять лет. Это «увеличит стоимость фондирования и будет оказывать давление на процентную маржу». По данным ЦБ, на 1 июля 2026 года объем средств на счетах граждан превышает 67 трлн руб. Таким образом, отток может достигать 1–1,5 трлн руб. год.

В различных сценариях развития эксперты ожидают, что через 5–7 лет цифровой рубль займет от 5% до 30% безналичного оборота, однако в ближайшие год-два не будет пользоваться заметной популярностью. Кроме того, выход на окупаемость будет долгим, прежде всего для небольших кредитных организаций.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новый рубль будет стоить денег».