Трамп считает Венесуэлу неготовой к проведению выборов
Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла пока не готова к проведению выборов. При этом американская сторона, по его словам, хочет их провести. Об этом господин Трамп заявил во время пресс-конференции в Овальном кабинете.
Репортер спросил Дональда Трампа, что мешает США потребовать от Венесуэлы назначить дату выборов. «Я просто не думаю, что они еще готовы. Мы вывели их из-под диктатуры. Мы хотим выборов. (Вице-президент Венесуэлы Родригес.— “Ъ”) Делси тоже этого хочет, но они еще не готовы»,— ответил американский президент.
В начале 2026 года США нанесли массированные удары по столице Венесуэлы Каракасу, президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Дональд Трамп заявлял, что США «будут управлять страной до тех пор, пока не будет обеспечен безопасный, надлежащий и разумный переходный период». Руководство Венесуэлой в соответствии с конституцией перешло вице-президенту Делси Родригес.
Отсутствие даты означает, что США рассматривают выборы не как первый шаг после смены власти, а как завершающую стадию переходного периода. Сначала Вашингтон требует восстановить «закон и порядок» и стабилизировать Венесуэлу, а уже затем начинать избирательную кампанию и проводить президентское голосование.
От Делси Родригес американская администрация ожидает пресечения наркотрафика, прекращения поставок нефти недружественным США странам и высылки представителей Кубы, Ирана и других враждебных Вашингтону государств. После выполнения этих требований от нее ожидают отставки, однако конкретный срок передачи власти по итогам выборов Дональд Трамп не установил.
Формально Конституция Венесуэлы требует срочных выборов, но в январе 2026 года Национальная ассамблея приняла закон, допускающий перенос голосования на 90 дней с неограниченным продлением. Поэтому назначение даты зависит одновременно от выполнения условий переходной администрации и от решений венесуэльских институтов, а США допускают сохранение контроля над страной более года.