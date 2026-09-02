Трамп считает Венесуэлу неготовой к проведению выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла пока не готова к проведению выборов. При этом американская сторона, по его словам, хочет их провести. Об этом господин Трамп заявил во время пресс-конференции в Овальном кабинете.

Репортер спросил Дональда Трампа, что мешает США потребовать от Венесуэлы назначить дату выборов. «Я просто не думаю, что они еще готовы. Мы вывели их из-под диктатуры. Мы хотим выборов. (Вице-президент Венесуэлы Родригес.— “Ъ”) Делси тоже этого хочет, но они еще не готовы»,— ответил американский президент.

В начале 2026 года США нанесли массированные удары по столице Венесуэлы Каракасу, президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. Дональд Трамп заявлял, что США «будут управлять страной до тех пор, пока не будет обеспечен безопасный, надлежащий и разумный переходный период». Руководство Венесуэлой в соответствии с конституцией перешло вице-президенту Делси Родригес.