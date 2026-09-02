Облсуд не признал право частной собственности на 44 объекта базы отдыха под Воронежем

Воронежский областной суд 1 сентября отменил решение Рамонского районного суда, который ранее удовлетворил иск Тамары Аксеновой к централизованной религиозной организации «Российская Методистская Церковь» и администрации Рамонского городского поселения о признании права собственности на 44 объекта недвижимости, входящих в состав базы отдыха в Рамонском районе. Апелляционную жалобу на решение первой инстанции подало Минприроды России, сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Спорные объекты — жилые домики летнего типа, склад, здравпункты, овощехранилища, игровая и другие постройки — расположены на земельных участках в границах Воронежского лесничества, Борского участкового лесничества. Госпожа Аксенова указывала, что приобрела их по договору купли-продажи у методистской церкви, которая, в свою очередь, приобрела их в 2003 году у ООО ГОСС «Электроника-сервис». Право собственности на объекты зарегистрировано не было.

По данным «Ъ-Черноземье», речь может идти о базе отдыха «Алмаз». Телефон этой ныне не действующей организации в открытых источниках совпадает с базой отдыха «Сказка».

По данным Rusprofile, ООО «База Отдыха "Сказка"» зарегистрировано в 2005 году, вид деятельности — предоставление прочих мест для временного проживания. Точный адрес регистрации: Воронежская область, Семилукский р-н, территория Алмаз, зд. 6. С 2023 года юрлицом руководит и владеет Наталья Дегтярева. В 2025 году выручка ООО «База Отдыха "Сказка"» выросла в 2,5 раза и составила 3,2 млн руб., однако чистая прибыль снизилась на 18,9% — до 77 тыс. руб.

Суд апелляционной инстанции исследовал доводы Минприроды России о том, что спорные объекты расположены на землях лесного фонда и на территории государственного природного заказника федерального значения, имеющего режим особой охраны. По данным ведомства, земля ограничена в обороте и не подлежит приватизации.

В феврале прошлого года «Ъ-Черноземье» писал, что минприроды Воронежской области обратилось в региональный арбитраж с иском о взыскании 415 млн руб. за причинение вреда почвам к ИП Ирине Фоминой. Ведомство утверждает, что во время строительных работ был нанесен ущерб заливному лугу, на котором появился объект капитального строительства. Судом назначена экспертиза, которую проведет Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени Докучаева». Сроки не обозначены, дело приостановлено.

Анна Швечикова