В минприроды прокомментировали затяжной снос особняка на Усманке под Воронежем

В паблике правительства Воронежской области во «Вконтакте» прошел прямой эфир с министром природных ресурсов и экологии Натальей Ветер. Глава ведомства высказалась о приостановке дела вокруг строительства на берегу Усманки, которое они ведут против собственника участка — индивидуальной предпринимательницы Ирины Фоминой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Министр природных ресурсов и экологии Воронежской области Натальей Ветер во время эфира Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Следующая фотография 1 / 2 Министр природных ресурсов и экологии Воронежской области Натальей Ветер во время эфира Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

«Если дерево погибло — да, это грустно, но это живой организм, который можно восстановить. Но когда ты меняешь историю реки, когда ты, утрированно скажу, поворачиваешь реку вспять — а сегодня там произошло именно это экологическое преступление,— это совсем другое. Мы судимся уже не один год. Министерство природных ресурсов, как и Воронежская область, признаны потерпевшими. При этом процесс заметно затягивается из-за различных экспертиз. Неужели сегодня действительно требуется дополнительно доказывать, в том числе суду, что произошедшее находится вне рамок закона»,— заявила Наталья Ветер.

В феврале 2025 года областное минприроды обратилось в региональный арбитраж с иском о взыскании 415 млн руб. за причинение вреда почвам к ИП Ирине Фоминой. Ведомство утверждает, что во время строительных работ был нанесен ущерб заливному лугу. Процесс продолжается: в июне судом назначена экспертиза. Ее проведет Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени Докучаева». Сроки не обозначены, дело судом приостановлено.

Предметом спора является двухэтажное здание площадью 1,2 тыс. кв. м на заливном лугу Усманки, достроенное на 82%. Оно расположено на участке в 6 тыс. кв. м в Железнодорожном районе в районе Кожевенного кордона у базы отдыха «Смена». Земля находится в собственности индивидуальной предпринимательницы (ИП) Ирины Фоминой. Строительство активно велось в 2019-2022 годах, затем у властей появились первые претензии к собственнику земли, на которой, по их версии, с нарушением экологических норм был построен особняк. читается, что ИП Фомина представляет в этом объекте интересы владелицы регоператора по обращению с отходами «Вега» Оксаны Сомовой и ее партнера, известного воронежского коммунальщика Ивана Попенкова. Стоимость земли и самого строительства в ходе разбирательства еще не раскрывалась.

Министр упомянула о параллельных разбирательствах. «Есть уголовное дело, есть дело, которое ведет администрация городского округа, где Воронеж выступает истцом в деле о незаконности строительства и возведения такого рода объектов на данной природной территории. Есть дело, инициированное Росприроднадзором по возмещению ущерба. И наше дело, где был посчитан ущерб особо охраняемой природной территории»,— напомнила министр.

По словам госпожи Ветер, установлена гидрологическая связь с теми раскопками, которые осуществили собственники земельного участка, тем самым изменив границы водного объекта.

Говоря о причинах такого поведения, она отметила: «Помните самое масштабное половодье, которое породило указ президента о проведении работ по определению границ зон затопления и подтопления? Воронежская область пошла по пути установления этих границ в населенных пунктах. Что получили? В населенных пунктах строительство остановилось, зато началось за их пределами».

Елена Полежаева