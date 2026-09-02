Трамп заявил о готовности к новым ударам по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжающаяся волна ударов по Ирану не будет «продолжаться слишком долго». При этом ВС США готовы осуществить новые атаки в любой момент, сообщил глава государства журналистам в Белом доме.

«Мы уничтожили все новое оборудование, которое они пытались создать вдоль Ормузского пролива — часть оборонительного, часть наступательного. Это была очень мощная атака прошлой ночью, и мы готовы нанести еще одну в любое время, когда захотим»,— подчеркнул президент (цитата по Reuters).

По словам господина Трампа, Иран пытался создать «ракету, сбрасывающую мины», и США ее уничтожили. Тегеран также работает над восстановлением радиолокационных и ракетных систем, по которым ВС США также наносили удары.

Сегодня CENTCOM отчитывалось об ударах по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. Иранский Минздрав сообщил, что при атаке американских вооруженных сил за эту ночь погибли 18 человек. 108 человек пострадали. В ночь на 1 сентября, по словам Дональда Трампа, ВС США уничтожили 28 кораблей в Ормузском проливе.