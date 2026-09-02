Трамп заявил об уничтожении почти 30 кораблей в Ормузском проливе

Вооруженные силы США уничтожили 28 кораблей в Ормузском проливе в ночь на 1 сентября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью автору подкаста Lt. Dan Дэну Патрику.

«Иран никогда не получит ядерного оружия. Сейчас мы контролируем Ормузский пролив. Мы его контролируем. Прошлой ночью мы уничтожили 28 кораблей. Мы его контролируем. Они (Иран.— “Ъ”) ничего не получают, а мы уничтожили корабли»,— сказал господин Трамп. Интервью записывалось 1 сентября, но было опубликовано сегодня.

Сегодня главное командование вооруженных сил США отчитывалась об ударах по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. В пресс-релизе утверждается, что удары стали ответом на попытки КСИР атаковать суда в Ормузском проливе. Иранское министерство здравоохранения сообщило, что при атаке американских вооруженных сил за эту ночь погибли 18 человек, передает Tasnim. 108 человек пострадали.