Суд в Новосибирске отменил снятие с выборов члена КПРФ Клюшниковой

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске 1 сентября отменил решение суда первой инстанции о снятии с выборов Людмилы Клюшниковой. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов в Telegram.

Госпожа Клюшникова продолжит борьбу за мандат депутата Алтайского краевого заксобрания, рассказал господин Зюганов. Он поблагодарил за поддержку кандидатки на заседании суда депутата Госдумы Рената Сулейманова и членов Новосибирского обкома КПРФ.

«История сама по себе показательная. На основании иска партий-спойлеров краевой суд первой инстанции принял решение о снятии кандидата от КПРФ с выборов», — подчеркнул Геннадий Зюганов.

С требованием об отмене регистрации госпожи Клюшниковой 19 августа в суд обратились ее конкурентки по одномандатному округу — Ирина Ключникова («Коммунисты России») и Татьяна Арбузова (Партия пенсионеров). Они утверждали, что при подаче уведомления о выдвижении соперница представила неполный пакет документов. По словам госпожи Клюшниковой, территориальный избирком разрешил ей донести недостающие документы позже. Суд первой инстанции встал на сторону истцов.

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