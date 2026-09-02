Президент Путин провел во Владивостоке совещание по развитию Дальнего Востока

2 сентября президент России Владимир Путин провел во Владивостоке, посвятив себя развитию Дальнего Востока. На совещании президент говорил о том, что надо «не допустить дальнейшей депопуляции региона, не просто сохранить за Россией эти огромные пространства, но и развивать их, укреплять, сделать их надежным, перспективным инструментом развития России в целом. И в целом это у нас получается — не все получается, но получается».

О том, что делал и что говорил президент, рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Подробности — в материале «И Родина щедро бурила меня».