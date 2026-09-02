И Родина щедро бурила меня

2 сентября президент России Владимир Путин провел во Владивостоке, посвятив себя развитию Дальнего Востока. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников рассказывает, как Игорь Сечин предложил президенту рассмотреть кандидатуру «Роснефти» для объединения с «Газпромом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вступительное слово Владимира Путина на совещании по развитию Дальнего Востока было коротким

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Вступительное слово Владимира Путина на совещании по развитию Дальнего Востока было коротким

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

2 сентября во Владивостоке (Владимир Путин, прилетев из Бишкека, по обыкновению решил жить по московскому времени, то есть первое мероприятие началось около пяти часов вечера по МСК) стартовало для Владимира Путина с осмотра, уже традиционного, верфи «Звезда», за которую отвечает «Роснефть» и ее президент Игорь Сечин. Президенту, например, показывали танкер-газовоз «Петр Столыпин», ледокольное судно класса Arc7.

Игорь Сечин не отходил от президента полдня, которые Владимир Путин провел на «Звезде». Однажды Владимир Путин крайне поощрительно хлопнул Игоря Сечина по спине. Между тем Леонида Михельсона, главу НОВАТЭКа, для нужд которого на месторождении «Арктик СПГ-2» строятся такие газовозы, как «Петр Столыпин», он обнял.

А во время осмотра чудовищных размеров винторулевых колонок на заводе «Сапфир» президент отошел с Игорем Сечиным и Леонидом Михельсоном в сторону от винторулевых колонок и людей и спросил последнего:

— Справитесь? Или объединить вас с «Газпромом»?

Очевидно, президент имел в виду именно мощности «Арктик СПГ-2».

Леонид Михельсон настороженно улыбнулся.

— Владимир Владимирович! — обратил на себя внимание Игорь Сечин, впрочем негромко.— Можно рассмотреть «Роснефть»?!.

Тут Леонид Михельсон наконец засмеялся с облегчением, поняв, что тут, кажется, шутят.

С журналистами Игорь Сечин был не очень-то словоохотлив, а вот главу «Газпрома» Алексея Миллера, который тоже не горел желанием, перед началом совещания по развитию Дальнего Востока как ни в чем не бывало просто подталкивал к журналистам «Первого канала»: с прессой, давал он понять, не стоит молчать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Сечин приглашал к разговору Алексея Миллера, но сам не вступал

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Игорь Сечин приглашал к разговору Алексея Миллера, но сам не вступал

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Все тут вокруг дышало какими-то могучими вложениями и просто большими деньгами. Вот глава «Бамтоннельстрой-Мост» Руслан Байсаров докладывает о начале работ по проходке второй очереди Северомуйского тоннеля четырьмя тоннелепроходческими комплексами.

Вот дан старт работе завода по производству катодной меди на Удоканском горно-металлургическом комбинате, Находкинского завода минеральных удобрений, контейнерного терминала в порту «Первомайский», морского угольного терминала «Порт Эльга»...

— Специальный административный режим помог вернуться в Россию активам 138 компаний на общую сумму 6,2 трлн рублей...— спокойненько докладывал полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев.

— Это как? — заинтересовался Владимир Путин.— Это как это получилось?!

Сумма его заинтриговала.

— Стали доверять больше Родине,— потупился Юрий Трутнев.

И это все вдалеке от «трясучки», как выразился один из докладчиков из студии «Мечталет», которая на деньги Минэкономразвития и правительства Хабаровского края снимает мультфильм об истории освоения Дальнего Востока «Невельской», который скоро начнут показывать в кинотеатрах, на что авторы фильма постоянно обращали повышенное внимание, в том числе и президента.

— Над фильмом в течение двух лет работали более двухсот творцов...— рассказывал один из авторов фильма.

Слово предоставили еще одному из двухсот творцов, но тот слишком сильно волновался, ведь он был творец.

— Мы хотим сделать проекты такого уровня, чтобы мы были представлены с нашими мультфильмами на всех уровнях... В этих непростых условиях, которые сегодня происходят... Ваш, наш путь строится на незыблемых ценностях... Инвестиции в креативную индустрию важны, чтобы...— произнес он, замешкался и окончательно сник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Трутнев и Максим Орешкин весь день провели рядом с президентом

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Юрий Трутнев и Максим Орешкин весь день провели рядом с президентом

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Владимир Путин приободрил его:

— Для укрепления, видимо, в целом фундамента наших отношений...— подсказал он.

Автор благодарно кивнул.

Что ж, это сообщило церемонии ввода новых объектов щемящую трогательность.

На совещании по развитию Дальнего Востока президент говорил о том, что надо «не допустить дальнейшей депопуляции региона, не просто сохранить за Россией эти огромные пространства, но и развивать их, укреплять, сделать их надежным, перспективным инструментом развития России в целом. И в целом это у нас получается — не все получается, но получается».

То есть опасность депопуляции сохраняется.

— Ряд таких инициатив,— добавил господин Путин,— был озвучен на прошлом Восточном экономическом форуме. Например, переход от локальных мер поддержки, которые действуют на отдельной территории, к единому преференциальному режиму на Дальнем Востоке и в Арктике в целом. Сегодня мы обсудим его основные контуры и некоторые детали... Фактически речь идет о новой модели развития Дальнего Востока и Арктики… Поэтому сегодня не только рассмотрим некоторые новые идеи, которые планируется представить на нынешнем Восточном экономическом форуме, но и проведем разбор, как говорится, ранее данных поручений и уровень, степень их выполнения или невыполнения чего-то — надо тогда поговорить о причинах, почему так получается.

После этого совещание, конечно, перешло в закрытый режим.

Андрей Колесников