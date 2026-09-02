Экспортные пошлины на масло и зерно ограничат до конца 2026 года

В ближайшее время на рассмотрение правительства будет внесен законопроект, предусматривающий установление до конца года предельной пошлины на уровне 7,7 тыс. руб. за тонну для подсолнечного масла и 312 руб. за тонну для шрота, говорится в сообщениях Минэкономики и Минсельхоза. Экспортную пошлину для зерновых предполагается обнулить. Эти меры, по замыслу министерств, поддержат российских производителей и экспортеров сельхозкультур.

Экспортные пошлины на зерно и подсолнечное масло в России с 2021 года существуют в рамках демпферного механизма. Их размер пересчитывается регулярно по формуле, в основе которой — стоимость экспортных контрактов и установленная властями базовая цена. 70% разницы между ними должны направлять на поддержку сельхозпроизводителей. Меры поддержки потребовались аграрной отрасли из-за обвала экспорта в свете атак на инфраструктуру портов, приведших к сокращению возможностей для вывоза продукции.

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