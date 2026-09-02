Экспортные пошлины на масло и зерно ограничат до конца 2026 года
В ближайшее время на рассмотрение правительства будет внесен законопроект, предусматривающий установление до конца года предельной пошлины на уровне 7,7 тыс. руб. за тонну для подсолнечного масла и 312 руб. за тонну для шрота, говорится в сообщениях Минэкономики и Минсельхоза. Экспортную пошлину для зерновых предполагается обнулить. Эти меры, по замыслу министерств, поддержат российских производителей и экспортеров сельхозкультур.
Экспортные пошлины на зерно и подсолнечное масло в России с 2021 года существуют в рамках демпферного механизма. Их размер пересчитывается регулярно по формуле, в основе которой — стоимость экспортных контрактов и установленная властями базовая цена. 70% разницы между ними должны направлять на поддержку сельхозпроизводителей. Меры поддержки потребовались аграрной отрасли из-за обвала экспорта в свете атак на инфраструктуру портов, приведших к сокращению возможностей для вывоза продукции.
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Смысл временной меры — ослабить удержание из экспортной выручки в момент, когда вывоз продукции осложнен и требует перестройки логистики. При действующем демпферном механизме пошлина меняется вслед за соотношением мировой и базовой цены, поэтому ограничение ставки для масложировой продукции и ее обнуление для зерна должны оставить производителям и экспортерам больше средств для организации поставок.
У этой конструкции есть обратная сторона. С 2021 года плавающие сборы одновременно сдерживают внутренний рост цен и формируют средства для субсидирования сельхозпроизводителей; для подсолнечного масла пошлина также страхует рынок от резкого роста мировых котировок. Поэтому временное послабление поддерживает участников экспорта, но уменьшает действие обоих предохранителей — ценового и бюджетного.