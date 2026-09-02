Запрет экспорта дизтоплива грозит перегрузкой НПЗ
Ограничение экспорта дизельного топлива из России в ближайшее время может создать критические проблемы для работы нефтеперерабатывающих заводов. Источники «Ъ», близкие к нефтяным компаниям, указывают, что внутренний рынок не способен полностью поглотить растущие объемы производства, из-за чего предприятия вынуждены накапливать продукцию.
Собеседники «Ъ» отмечают, что выпуск дизтоплива постепенно увеличивается, одновременно возможности для его реализации внутри страны остаются ограниченными. При сохранении действующих экспортных ограничений это может привести к росту запасов и дополнительной нагрузке на НПЗ.
Ситуация развивается на фоне дефицита дизельного топлива на мировом рынке. Запрет на российский экспорт и перебои с поставками из стран Ближнего Востока сократили доступное предложение, позволив американским производителям довести экспорт до рекордных значений и поднять цены.
Ранее независимые операторы АЗС выступали против снятия запрета на экспорт дизтоплива для НПЗ с 1 сентября. Они связывали необходимость сохранения ограничений с трудностями при закупке топлива на внутреннем рынке.
Подробнее — в материале «Ъ» «Американский налив».
В ноябре 2023 года участники рынка объясняли, что внутренний рынок поглощает не более половины производимого дизтоплива, тогда как остальной объем обычно уходит на экспорт. При этом НПЗ технологически не могут просто сократить выпуск дизеля, не снизив одновременно производство бензина, поэтому закрытие внешнего канала сбыта создает излишки непосредственно внутри производственного цикла.
Возможность экспорта в этой конструкции важна для поддержания загрузки заводов и недопущения переизбытка продукта. Поэтому длительное эмбарго ухудшает рентабельность нефтепереработки, а ограничения сохраняют дополнительные объемы на внутреннем рынке и давят на оптовые цены.
При этом эффект для покупателей неоднороден: в конце августа 2026 года топливный союз сообщал о практически бесперебойных продажах на АЗС, но об ограниченной доступности дизтоплива для независимых операторов. Дальнейшее сохранение ограничений будет зависеть от завершения ремонтов на НПЗ, сезонного спроса и того, удастся ли сбалансировать потребности внутреннего рынка с экспортными возможностями отрасли.