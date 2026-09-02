Запрет экспорта дизтоплива грозит перегрузкой НПЗ

Ограничение экспорта дизельного топлива из России в ближайшее время может создать критические проблемы для работы нефтеперерабатывающих заводов. Источники «Ъ», близкие к нефтяным компаниям, указывают, что внутренний рынок не способен полностью поглотить растущие объемы производства, из-за чего предприятия вынуждены накапливать продукцию.

Собеседники «Ъ» отмечают, что выпуск дизтоплива постепенно увеличивается, одновременно возможности для его реализации внутри страны остаются ограниченными. При сохранении действующих экспортных ограничений это может привести к росту запасов и дополнительной нагрузке на НПЗ.

Ситуация развивается на фоне дефицита дизельного топлива на мировом рынке. Запрет на российский экспорт и перебои с поставками из стран Ближнего Востока сократили доступное предложение, позволив американским производителям довести экспорт до рекордных значений и поднять цены.

Ранее независимые операторы АЗС выступали против снятия запрета на экспорт дизтоплива для НПЗ с 1 сентября. Они связывали необходимость сохранения ограничений с трудностями при закупке топлива на внутреннем рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Американский налив».